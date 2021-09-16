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16.09.2021 15:23
Рубрика: Власть

Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по соцгазификации

Текст: Владимир Кузьмин
Стоимость услуг в рамках программы социальной газификации нужно жестко контролировать, она не должна быть завышенной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Дотянуть трубу необходимо до трех миллионов домовладений, напомнил он на заседании правительства.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Программа газификации частного сектора рассматривалась во вторник на совещании у президента. Для ее успешной реализации главой кабмина было подписано четыре постановления. В частности, установлены новые правила подключении к сетям газораспределения. "Они предусматривают подачу заявок не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал государственных услуг, многофункциональные центры и единого оператора", - напомнил премьер.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Программа газификации позволит подвести газ к частному дому бесплатно

Также определены критерии и условия участия в программе, установлены предельные сроки подключения домовладений, внесены изменения в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации.

- В планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение, - подчеркнул Мишустин. - Вся эта информация обязательно должна быть опубликована.

Граждане могут получить комплексную услугу, которая предусматривает не только работы по прокладке газовой трубы до участка, но и работы в его периметре, внутри дома и установку оборудования.

- Хочу еще раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно ее жестко контролировать, - указал глава правительства.

Мишустин добавил, что у программы сжатые сроки реализации и предстоит большая работа. "Нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей", - заключил премьер-министр.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Председатель Правительства Газификация регионов России

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