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16 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 15 сентября 2021 года № 66-пг "О внесении изменений в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 15 сентября 2021 г.
Опубликован 16 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 31.08.2021 № 62-пг) следующие изменения:

1) в подпункте 1 после слов "боулинг-клубов" дополнить словами ", детских игровых комнат";

2) подпункт 7 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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