Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, возможно, не сможет присутствовать на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Причина - действующие на территории Нью-Йорка коронавирусные ограничения. Новый председатель ГА ООН Абдулла Шахид поддержал идею не пускать в зал непривитых граждан.

В письме, направленном генсекретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, Небензя подчеркнул, что Россия "очень сильно удивлена и разочарована". Постпред РФ отметил, что требование предъявлять свидетельство о вакцинации противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США, а также нарушает устав всемирной организации.

"Есть также ряд других вопросов, которые следует учитывать в этом отношении: права людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, тех, кто только что выздоровел от коронавируса и имеет антитела, права людей, которые были вакцинированы препаратами, не одобренными Центрами по контролю и профилактике заболеваний", - добавил дипломат.

Неделя высокого уровня ГА ООН начнется в Нью-Йорке 21 сентября. В ней примут участие лидеры ряда стран, главы правительств и министры. Они обсудят разные темы, в том числе и борьбу с коронавирусом в мире. "Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв", - заявил новый председатель ГА ООН.