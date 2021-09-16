Отменен приказ о запрете адвокатам обращаться к экспертам Минюста

В Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте РФ отменили приказ, запрещавший сотрудникам центра проводить для адвокатов экспертизы по уголовным делам.

Появление данного приказа вызвало большой резонанс в адвокатском сообществе. Министерство юстиции также раскритиковали подобное решение и пообещали провести проверку. Теперь спорный приказ аннулирован.

"Хорошая новость, - отозвался на это событие президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. - Это убедительная победа здравого смысла над беззаконием. Мы благодарны Минюсту и лично министру за оперативную и адекватную реакцию".

"Адвокатам удалось не допустить ограничения прав своих доверителей на защиту и попытки ликвидации одного из главных принципов правосудия - принципа состязательности, - сказала в свою очередь член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко. - Адвокатское сообщество высоко ценит столь быструю и грамотную реакцию Минюста на справедливое возмущение адвокатов и выражает надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие адвокатуры и государства".

По словам адвоката Ольги Власовой, позиция Министерства юстиции РФ в данном случае вызывает большое уважение. "Это прекрасный пример позитивного и эффективного сотрудничества Минюста и адвокатуры в лице ФПА РФ", - отметила она, выразив надежду, что "эта совместная плодотворная работа на благо всех адвокатов, а в конце концов - на благо граждан продолжится".

"Именно такое партнерство государственного органа и института гражданского общества, коим и является адвокатура, позволит сделать адвоката равноправным участником уголовного процесса - в таком случае действительно состязательной процедуры", - убеждена Ольга Власова.