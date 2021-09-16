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16.09.2021 12:14
Рубрика: Власть

Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин как минимум неделю будет находиться на самоизоляции из-за десятков заболевших коронавирусом в его окружении. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков рассказал о здоровье Путина на самоизоляции

"Как минимум неделю это будет", - сказал Песков. "Но точное количество дней я вам не могу сказать", - добавил он.

На вопрос о том, будут ли изменены протоколы обеспечения безопасности и здоровья президента, Песков сказал: "Безусловно, нужен анализ. Сам президент говорил, что надо разобраться".

"Когда происходят мероприятия, тем более публичные, с участием главы государства, в их организации и освещении занято очень много людей. Поэтому, конечно, можно снизить до минимума риск проникновения вируса, но в условиях пандемии при осуществлении обычной работы, конечно, исключить его на 100 процентов практически невозможно", - заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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