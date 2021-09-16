Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина

"Как минимум неделю это будет", - сказал Песков. "Но точное количество дней я вам не могу сказать", - добавил он.

На вопрос о том, будут ли изменены протоколы обеспечения безопасности и здоровья президента, Песков сказал: "Безусловно, нужен анализ. Сам президент говорил, что надо разобраться".

"Когда происходят мероприятия, тем более публичные, с участием главы государства, в их организации и освещении занято очень много людей. Поэтому, конечно, можно снизить до минимума риск проникновения вируса, но в условиях пандемии при осуществлении обычной работы, конечно, исключить его на 100 процентов практически невозможно", - заключил пресс-секретарь президента.