Песков назвал причину заболевания коронавирусом в окружении Путина

"Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались", - заметил Песков. Потому и заболели, пояснил он. Впрочем, по его словам, практически все переносят этот недуг бессимптомно или в легкой форме, ни одного тяжелого случая нет.

"Это произошло из-за-за отсутствия своевременной ревакцинации", - еще раз сказал Песков.