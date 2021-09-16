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16.09.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Почему не стоит заранее менять летние шины на зимние

Текст: Майя Бирюкова
С первым снегом в мастерских шиномонтажа выстраиваются очереди: водители спешат "переобуться" на зимнюю резину. Однако есть и такие автовладельцы, которые не ждут непогоды и меняют покрышки заранее, когда асфальт еще сухой и достаточно теплый.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такая предусмотрительность не идет на пользу колесам, и вот почему. Производители шин не зря рекомендуют менять сезонную резину в зависимости от среднесуточной температуры. Если днем столбик термометра устойчиво держится в пределах 9-10 градусов, а ночью опускается до 2-3, можно отправляться на "переобувку", пишет aif.ru.

Фото: iStock
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Главное отличие зимних шин от летних - это способность ездить по снегу или корке льда. Небольшие канавки протектора летней резины быстро забиваются снегом, в результате чего тормозной путь вырастает в разы. Есть опасность заносов. Зимние колеса снижают вероятность аварийных ситуаций такого плана.

Однако спешить со сменой шин тоже не стоит. Исследование возможностей летних покрышек при температуре воздуха около нуля показало любопытные результаты. Если асфальт чистый и сухой, то даже при -5 такие колеса ведут себя отлично. Сцепление с дорогой будет таким же, как и в теплую погоду.

А вот зимние покрышки при осенних 3-12 градусах тепла демонстрируют куда больший тормозной путь, нежели летние. Причем шипованная резина показывает худший результат, нежели "липучки". Даже при -5 градусах на сухом асфальте летние покрышки ведут себя лучше зимних. А вот если заморозки увеличиваются, то резина "дубеет" и характеристики ее падают.

Поэтому смену резины лучше запланировать ближе к морозам. Конечно, если в сентябре пошел снег и дороги завалило, то тянуть в этом вопросе не стоит. Отправляться в путь на летней резине по мокрому подмерзшему асфальту нельзя.

#авто