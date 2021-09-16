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16.09.2021 15:03
Рубрика: Российский автопром

Предшественника Aurus выставили на продажу за 20 млн рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве за 20 миллионов рублей выставили на продажу опытный образец представительского автомобиля ЗИЛ-41047 1999 года выпуска. Его изготовили на базе лимузина ЗИЛ-4104: у оригинала укоротили колесную базу с 3880 до 3300 миллиметров.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Раритетные автомобили выпускали с 1996 по 2000 год для правительства Москвы и частных заказчиков. Всего за это время собрали 26 седанов ЗИЛ-41041. По своему назначению и цене выставленный на продажу автомобиль схож с современной представительский моделью "Сенат" семейства Aurus, серийное производство которой запустили в нынешнем году в Елабуге.

ЗИЛ, судя по фото на сайте Auto.ru, в отличном состоянии. По информации его владельца, агрегатная часть полностью сохранена, включая 315-сильный 7,7-литровый двигатель. Небольшой доработке подверглись системы смазки и охлаждения двигателя, система зажигания и тормозная система. Салон также остался оригинальным: с велюровыми сиденьями и деревянной панелью.

У раритета небольшой пробег - 7500 километров. Автомобиль оснащен трехступенчатой автоматической коробкой передач, у него задний привод. Заявлено, что владелец у лимузина один, хотя по ПТС их официально три.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Кортеж