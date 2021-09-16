Путин заявил о новых рисках для безопасности стран ОДКБ

О новых острых вызовах и рисках для государств ОДКБ заявил президент России, выступая на саммите этого объединения.

"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах... не только нестабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, президент РФ принимает участие в обсуждении по видеосвязи - остальные лидеры собрались в Душанбе лично. Путин ушел на самоизоляцию на несколько дней из-за случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем окружении.