Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании

В Кремле до конца дня сообщат, какое решение президент принял по формату голосования на выборах в Госдуму. Но уже известно, что он зарегистрировался для участия в электронном волеизъявлении.

"Думаю, сегодня до конца дня президент примет решение, и мы сообщим", - сказал журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В любом случае президент примет участие в голосовании", - подчеркнул он.

Но вряд ли способ голосования будет связан с выходом из самоизоляции, продолжил Песков. Он не исключил, что это будет участие в электронном голосовании. "Президент был там зарегистрирован", - сказал он.

К единороссам после закрытия участков Путин вряд ли сможет приехать, сказал Песков. "Пока таких планов конкретных нет", - подчеркнул он.