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15.09.2021 12:56
Рубрика: Власть

Песков рассказал о здоровье Путина на самоизоляции

Текст: Кира Латухина
Президент чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров, он продолжает работать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Самоизоляция для президента - это же с точки зрения рабочего графика абсолютно не влияющее на суть его рабочих будней состояние. У него продолжаются рабочие мероприятия", - пояснил Песков.

Фото: kremlin.ru
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"Чувствует он себя прекрасно. Абсолютно здоров. Продолжает работать", - продолжил пресс-секретарь президента. "И Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше", - заметил он.

Отвечая на вопрос, воспользовался ли президент программой отслеживания местоположения больных коронавирусом "Соцмониторинг" и выдали ли ему столичные власти гаджет для этого, Песков напомнил, что, "разумеется, глава государства не пользуется гаджетом, и мы неоднократно об этом говорили". "И, конечно же, режим работы главы государства, обеспечения его безопасности не предусматривает возможность и необходимость участия в таких программах", - подчеркнул он.

"Разумеется, круг личного общения президента весьма сейчас ограничен", - продолжил Песков. Проводят тесты, специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации, заверил он. "Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения и замедлению темпа его рабочего графика. По сути это ничего не меняет", - уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков затруднился сказать, есть ли у Путина аккаунт на Госуслугах, но обещал узнать.

Говоря о том, нужна ли президенту ревакцинация, Песков напомнил, что у Путина по-прежнему достаточно высокие титры антител. Минздрав рекомендует ревакцинироваться. Но есть альтернативные точки зрения - в том числе недавняя публикация американских специалистов в Lancet поставила под вопрос необходимость постоянной популяционной ревакцинации, заметил он. "Все эти точки зрения учитывают специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - заметил он. "Мне неизвестно о том, что он ревакцинирован. Я только напоминаю его слова о том, что у него высокие титры", - пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, как рядом с Путиным оказался больной коронавирусом, ведь все, кто с ним общается, сдают тесты и сидят на карантине, Песков ответил: "Случился ковид. Случился вирус, который очень коварный. И подобная ситуация лишний раз доказывает его коварность и опасность и необходимость принятия мер для минимизации рисков". Журналисты уточнили, не было ли смягчений карантинных мер в отношении встречающихся с президентом за последнее время, на что Песков сказал: "Все идет в обычном режиме. Но, разумеется, мы живем в такое время, когда обычная активность не дает полностью застраховаться от таких случаев".

Точный срок самоизоляции не называется - его определят специалисты. Песков также не знает, дают ли Путину какие-то препараты для профилактики - он не врач и даже не слышал вообще о существовании таких лекарств. "Точное количество дней я не могу назвать, но еще раз повторяю, это никоим образом не влияет на работу президента", - подчеркнул он. Сам пресс-секретарь главы государства не переходит на самоизоляцию, потому что не был контактным.

Владимир Путин ранее рассказал, что был вынужден уйти на самоизоляцию из-за одного из заболевших коронавирусом сотрудников, с которым ему приходится работать в непосредственной близости.

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