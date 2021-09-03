Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

Во Владивостоке началось пленарное заседание с участием президента России, которое проходит в рамках Восточного экономического форума. Перед началом официальной части модератор заседания телеведущий Сергей Брилев пошутил, что Владимир Путин точно не канцлер Германии Ангела Меркель, потому что у него нет телефона, который зазвонит во время мероприятия.

"Кажется, это нетрудно было заметить. Но уже за это спасибо", - отреагировал президент. Брилев решил уточнить, есть ли все-таки мобильный телефон у президента. "Даже с питерских времен не сохранился?", - уточнил Брилев. "Нет", - ответил Путин.