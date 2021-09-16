Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве

Розыгрыш машин и квартир в Москве среди участников электронного голосования на выборах депутатов Госдумы пройдет в три этапа. Об этом в четверг заявили представители Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

В общей сложности для участия в электронном голосовании в Москве зарегистрировались 2 миллиона избирателей. Каждый из них после получения бюллетеня сможет принять участие в розыгрыше 100 автомобилей и 21 квартиры, подчеркнули в штабе. Победители будут выбираться случайным способом.

После первого дня голосования разыграют 50 автомобилей и 10 квартир, после второго - 25 авто и 5 квартир, после третьего - 25 авто и 6 квартир.