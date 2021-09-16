Подозреваемым в убийстве девочки под Орлом стал ее сосед

Подозреваемым в убийстве девятилетней девочки под Орлом стал ее сосед, сообщили в Следственном комитете РФ. 61-летний мужчина был задержан после того, как в подвале многоквартирного дома нашли тело ребенка.

Ребенок пропал в середине лета. Когда поиск школьницы не дал результатов, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело девочки нашли накануне: схрон с ним находился в подвале многоквартирного дома. Следователи осматривают место происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.