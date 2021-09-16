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16.09.2021 19:18
Рубрика: Экономика

Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского"

Текст: Любовь Проценко
Не прошло и недели после того, как в столице началась обкатка поездов по новому участку Большой кольцевой линии метро с тремя станциями, как в четверг, 16 сентября, мэр Сергей Собянин провел очередной технический пуск. Готовы еще 5,3 километра Большого кольца, в составе которого снова три станции. На сей раз - на юго-западе столицы: "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

"Эти станции дают пересадки на Сокольническую линию, Московские центральные диаметры и Солнцевскую ветку метро, - напомнил глава города, давая старт первым поездам. - Задача ближайших месяцев - подготовить их к пассажирскому движению". Но и это, как выяснилось, еще не все. В ближайшие дни, сказал Собянин, подобный пуск запланирован и на южном участке - и вновь трех очередных станций: "Новаторской", "Воронцовской" и "Зюзино". Таким образом, в составе БКЛ до конца года планируется открыть уже для пассажиров в общей сложности 20 километров путей от "Мневников" до "Каховской" с десятью станциями. Такой крупный участок на одной линии единовременно вводится впервые во всей истории Московского метро.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин заявил о строительстве новой ветки метро на северо-западе Москвы

С его открытием количество действующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 22. Всего же их, напомню, на 70-километровом кольце 31. Таким образом, уже в этом году заработают две трети станций. Остальные планируется ввести в строй в 2022-м или в самом начале 2023 года - сейчас готовность БКЛ оценивается на 88 процентов.

Больше всего рады появлению новых станций жители близлежащих районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, они смогут экономить до 40 процентов времени, которое вынуждены тратить на дорогу при поездках по городу. Получив метро в шаговой доступности от дома, многие москвичи, как это часто бывает, предпочтут пересесть на него. Тем более, что поездки под землей станут комфортнее. Снизится от 25 до 35 процентов нагрузка и на две уже действующие там станции. Впрочем, автомобилистам ездить станет тоже легче. По словам Андрея Бочкарева, улица Лобачевского станет свободнее на 12%, проспект Вернадского и Мичуринский проспект - на 5%.

Обратил заммэра внимание журналистов на уникальный, индивидуальный дизайн новых станций: "В частности, потолок на "Аминьевской" оформлен в виде мягких "волн-барханов" с точечными светильниками, свет которых напоминает млечный путь. В оформлении станции "Мичуринский проспект" в благодарность метростроителям из КНР - компании CRCC, строившей ее, использованы китайские мотивы - инсталляции на своде украшают иероглифы. Для станции "Проспект Вернадского" избрали стиль хай-тек с геометрическими формами отделки пола и колонн, а расположенные на потолке в шахматном порядке светильники на потолке создают оригинальный узор, отражаясь на мраморном полу".

Этот совершенно новый для московского метро стиль параметрической архитектуры так же впервые используется в оформлении станционных комплексов Москвы. Анна Меркулова, гендиректор городской группы компаний "Моспроект-3", специалисты которого предложили его, рассказала: "Параметризм - это своего рода "новая математика": на смену классическим геометрическим фигурам и прямым линиям приходят динамические элементы, реализованные в программах трехмерного моделирования. Например, пиксельный потолок станции "Проспект Вернадского", который имитирует космическую сферу, собран с помощью метода случайных чисел. На станции "Мичуринский проспект" создан множественный орнамент потолка в виде лепестков и иероглифов. А по путевым стенам станции "Аминьевская", расположенной в городском пространстве между двумя малыми реками - Раменка и Сетунь, проходит пиксельная синусоида холодных оттенков, которая олицетворяет колебание волны".

Андрей Бочкарев: За ближайшие два года в Москве будет построено 58 км линий и 24 новые станции метро

С пуском Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности получат 3 миллиона москвичей из 34 районов столицы. Продолжается в городе и продление существующих линий - Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, а так же и строительство новых веток - Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Строительство подземки в течение всего последнего десятилетия остается приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города. За это время ее протяженность в Москве выросла в полтора раза.

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