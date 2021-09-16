В каршеринге могут появиться бюджетные грузовики и минивэны

В ближайшее время в московском каршеринге могут появиться грузовики и минивэны для путешествий по сниженным ценам. Это стало возможным после того, как мэр столицы Сергей Собянин утвердил новые правила работы сервиса. Главные изменения, важные прежде всего для пользователей, касаются максимальных сроков аренды и габаритов автомобилей.

Длина автомобилей каршеринга увеличена с 470 до 495 см, а ширина с 185 по 200 см. Эта разница в 15-25 сантиметров дает новые возможности для расширения парка в Москве, рассказали "РГ" в пресс-службе оператора "Делимобиль". "Разнообразие моделей позволит операторам удовлетворять разные нужды пользователей, - добавили представители сервиса. - Например, можно закупить автомобили для поездок за город, по магазинам и для путешествий".

Операторы каршеринга и раньше могли покупать какие угодно машины и раскрашивать их в фирменную ливрею. Например, один из самых востребованных форматов шеринга в столице - мини-грузовики. Москвичи видят их уже давно, например, в парке "Яндекс. Go" - отличный вариант для переезда или для крупных закупок в строительных гипермаркетах. Но если прежде машины превышали предельно установленные габариты, они не могли претендовать на льготные парковочные разрешения.

Как известно, зона платной парковки в Москве постоянно расширяется. Бесплатно парковаться могут лишь ограниченные категории льготников. Это касается и водителей каршеринга. Чтобы простые горожане, пользователи поминутной аренды, не тратились на парковку, власти города ввели для операторов льготы. Они оформляют безлимитные парковочные абонементы на выгодных условиях (представители операторов, с которыми общалась "РГ", их не разглашают). Эта льгота вкупе с городскими субсидиями дала возможность операторам установить доступные и гибкие тарифы. Самим властям каршеринг помогает бороться с пробками: ведь одна арендная машина в день заменяет в среднем 6-7 личных.

Но все эти выгодные условия работы в городе доступны лишь на автомобили, соответствующие установленным мэрией предельным габаритам. Поэтому прежде плата за парковку фургонов, габариты которых превышали нормы, просто включалась в стоимость пользовательского тарифа. Новое постановление мэрии значительно расширило круг автомобилей, на которые распространяются парковочные льготы. Их теперь операторы закупят больше, а тарифы для пользователей станут гибче и доступнее.

"Мы видим спрос на крупногабаритные автомобили в регионах, где уже работают наши мини-грузовики, - рассказали в "Делимобиле". - И понимаем, что не меньшим он будет и в столице". Так что в ближайшее время стоит ожидать значительного расширения автопарка именно за счет фургонов и других машин подобного класса.

Одна арендная машина в день заменяет в среднем 6-7 личных автомобилей

Благодаря решению мэрии Москвы, как ни странно, должна увеличиться и популярность всего российского автотуризма. Ведь власти города увеличили максимальный срок аренды каршеринга с одних суток до семи дней. Это позволит москвичам во время поездок на выходные в соседние регионы не продлевать каждый раз срок, а взять сразу пакет на 3-7 дней. В конечном счете это получится выгоднее. И наверняка добавит популярности так называемому "туризму выходного дня". "Наша статистика показывает, что только за это лето города Золотого кольца сравнялись по привлекательности с поездками Москва - Санкт-Петербург, - заявляют представители оператора. - Очевидно, что возможность поездить по России для москвичей очень важна".