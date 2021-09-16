В каршеринге могут появиться бюджетные грузовики и минивэны

Длина автомобилей каршеринга увеличена с 470 до 495 см, а ширина с 185 по 200 см. Эта разница в 15-25 сантиметров дает новые возможности для расширения парка в Москве, рассказали "РГ" в пресс-службе оператора "Делимобиль". "Разнообразие моделей позволит операторам удовлетворять разные нужды пользователей, - добавили представители сервиса. - Например, можно закупить автомобили для поездок за город, по магазинам и для путешествий".
Операторы каршеринга и раньше могли покупать какие угодно машины и раскрашивать их в фирменную ливрею. Например, один из самых востребованных форматов шеринга в столице - мини-грузовики. Москвичи видят их уже давно, например, в парке "Яндекс. Go" - отличный вариант для переезда или для крупных закупок в строительных гипермаркетах. Но если прежде машины превышали предельно установленные габариты, они не могли претендовать на льготные парковочные разрешения.
Как известно, зона платной парковки в Москве постоянно расширяется. Бесплатно парковаться могут лишь ограниченные категории льготников. Это касается и водителей каршеринга. Чтобы простые горожане, пользователи поминутной аренды, не тратились на парковку, власти города ввели для операторов льготы. Они оформляют безлимитные парковочные абонементы на выгодных условиях (представители операторов, с которыми общалась "РГ", их не разглашают). Эта льгота вкупе с городскими субсидиями дала возможность операторам установить доступные и гибкие тарифы. Самим властям каршеринг помогает бороться с пробками: ведь одна арендная машина в день заменяет в среднем 6-7 личных.
Но все эти выгодные условия работы в городе доступны лишь на автомобили, соответствующие установленным мэрией предельным габаритам. Поэтому прежде плата за парковку фургонов, габариты которых превышали нормы, просто включалась в стоимость пользовательского тарифа. Новое постановление мэрии значительно расширило круг автомобилей, на которые распространяются парковочные льготы. Их теперь операторы закупят больше, а тарифы для пользователей станут гибче и доступнее.
"Мы видим спрос на крупногабаритные автомобили в регионах, где уже работают наши мини-грузовики, - рассказали в "Делимобиле". - И понимаем, что не меньшим он будет и в столице". Так что в ближайшее время стоит ожидать значительного расширения автопарка именно за счет фургонов и других машин подобного класса.
Благодаря решению мэрии Москвы, как ни странно, должна увеличиться и популярность всего российского автотуризма. Ведь власти города увеличили максимальный срок аренды каршеринга с одних суток до семи дней. Это позволит москвичам во время поездок на выходные в соседние регионы не продлевать каждый раз срок, а взять сразу пакет на 3-7 дней. В конечном счете это получится выгоднее. И наверняка добавит популярности так называемому "туризму выходного дня". "Наша статистика показывает, что только за это лето города Золотого кольца сравнялись по привлекательности с поездками Москва - Санкт-Петербург, - заявляют представители оператора. - Очевидно, что возможность поездить по России для москвичей очень важна".