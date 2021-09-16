В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик

Пациенты московских больниц 19 сентября смогут проголосовать с помощью переносного ящика. Об этом сообщает "Интерфакс" с заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Как сообщает агентство со ссылкой на председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолова, для голосования в больницах члены комиссии в защитной одежде войдут в "красную зону" с переносными ящиками. Избиратели должны будут подписать заявление в письменном виде, затем они получат бюллетени и проголосуют в переносной ящик. "Переносные ящики из "красной зоны" не выносятся, по завершении времени голосования бюллетени пересчитываются", - сообщил Ермолов.

Он добавил, что данные о результатах голосования в "красных зонах" будут внесены в протокол участковой избирательной комиссии и далее будут переданы в территориальные. Перед этим вся документация будет обеззаражена.

Помещение УИК находится в "чистой зоне", туда подают заявление сотрудники, которые захотят проголосовать на этом участке, и попадают данные от пациентов больниц, которые хотят проголосовать. Также Ермолов напомнил, что в больницах голосование будет проходить только 19 сентября.