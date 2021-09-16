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16.09.2021 06:13
Рубрика: Происшествия

Экс-мэра Макаровского района Сахалина отправили под домашний арест

Текст: Дина Непомнящая

Бывшему главе Макаровского района Сахалинской области, арестованному в мае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, изменили меру пресечения.

Экс-мэр сахалинского Корсакова осужден на 8 лет за взятку

Как сообщили ТАСС в Южно-Сахалинском городском суде, теперь он будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что дело в отношении экс-мэра завели в мае текущего года, когда он еще занимал руководящий пост. По данным следствия, он получил 1,2 миллиона рублей от 59-летнего местного жителя, взамен обеспечил тому покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов. Тогда подозреваемого отправили в СИЗО.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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