Экс-мэра Макаровского района Сахалина отправили под домашний арест

Бывшему главе Макаровского района Сахалинской области, арестованному в мае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, изменили меру пресечения.

Как сообщили ТАСС в Южно-Сахалинском городском суде, теперь он будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что дело в отношении экс-мэра завели в мае текущего года, когда он еще занимал руководящий пост. По данным следствия, он получил 1,2 миллиона рублей от 59-летнего местного жителя, взамен обеспечил тому покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов. Тогда подозреваемого отправили в СИЗО.