Как работает система "Безопасный город" на Сахалине

Сахалинская область считается местом, куда опасаются заезжать злоумышленники. Регион имеет у них дурную славу из-за того, что здесь трудно нарушить закон, не попав под прицел камер видеонаблюдения. Корреспондент "РГ" совершил путешествие на остров и наверняка тоже сотни раз оказался в их объективе.

Улыбнитесь, вас снимают

С цифровым настоящим Сахалина можно встретиться во многих дворах Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска. Въезды туда оборудованы камерами, фиксирующими номера автомобилей. А на подъездах много­квартирных домов в регионе установили уже 2389 камер. Причем каждая - с системой распознавания лиц. В будущем они смогут работать даже вместо домофона. Если человек прописан в этом подъезде, то дверь автоматически откроется для него. Уже сейчас входные двери оборудованы кнопкой, позволяющей позвонить в службу спасения 112 в случае, если вы стали свидетелем какого-то происшествия или видите, что кому-то нужна помощь. Еще одно направление - наблюдение за контейнерными площадками. С помощью камер можно выявить, где мусор не вывезли вовремя, а где этому мешает неудачно припаркованная машина, не позволяющая подобраться спецтехнике.

Подобные системы видеонаблюдения вкупе с кнопками вызова устанавливаются и в местах массового скопления людей - например, в парках и скверах.

- Они автоматически фиксируют оставленные предметы, нахождение человека в неположенном месте, возгорание и многое другое. Система без помощи человека определяет ситуацию, направляет видеозапись оператору, который принимает решение, - рассказал руководитель ГБУ "Сахалинский областной центр информатизации" Роман Чужинов.

Не останутся незамеченными

Центр обработки вызовов системы 112 находится в отдельном здании, что встречается далеко не во всех регионах. Здесь расположены диспетчерская, где работают операторы (именно они примут вызов, если вы нажмете специальную кнопку на подъезде), комнаты отдыха и приема пищи, кабинет психолога. В диспетчерской на каждом рабочем месте установлена табличка с напоминанием "От тебя зависят жизни!".

- С сентября 2017 года мы приняли и обработали более полутора миллионов звонков, - приводит данные руководитель агентства по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева. - Когда появилась новая система, всем было очень интересно, как она работает: "Давайте позвоним и узнаем, берут ли там трубку". Большой наплыв звонков у нас был, но мы с ним справились. Сейчас у нас один из самых низких процентов ложных вызовов в стране.

Система "Безопасный город" в островном регионе развивается в различных направлениях. Фото- и видеофиксация ситуации на дорогах в том или ином виде существует по всей стране. На Сахалине это единая база данных, позволяющая отследить любое транспортное средство. Выбрав конкретный день, можно узнать, по какому маршруту ехал автомобиль. Ни одно транспортное средство не может въехать в Южно-Сахалинск или выехать оттуда, не оставшись незамеченным. То же касается и людей. Аэропорты, железнодорожные вокзалы и прочие "ворота" на остров оснащены камерами с системой распознавания лиц. В прошлом ими оснастили и Курильские острова. В 2019-2020 годах они заработали также в двух крупнейших торговых центрах Южно-Сахалинска, в МФЦ. В будущем под прицел камер попадет южно-сахалинский горнолыжный курорт "Горный воздух", где всегда большой поток людей. Прорабатывается также возможность оснащения больниц.

Ни одно транспортное средство не может въехать в Южно-Сахалинск или выехать оттуда, не оставшись незамеченным. То же касается и людей

Одна из заслуг системы состоит в том, что Сахалину удавалось очень долго держать оборону против коронавируса. Она позволяет отслеживать всех приезжающих, устанавливать, с кем они контактировали. Вплоть до того, не гуляет ли по торговым центрам тот, кто должен сидеть дома на карантине. И такой в последнее время непременный атрибут внешнего облика россиян, как маска, не помеха для "умной" камеры.

Среди других возможностей "Безопасного города" - оснащение гидрологических постов на реках оборудованием, позволяющим прогнозировать паводки, система мониторинга качества воздуха, сейсмологическое оборудование (на острове для 500 административных зданий существуют вероятные сценарии разрушений при землетрясениях).

Черная молния

Проект под условным названием "Черная молния", внедренный с лета 2021 года, не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Речь о неприметном на вид автомобиле. Он оборудован бортовым суперкомпьютером и тремя промышленными камерами, снимающими в очень высоком разрешении. С помощью специальных алгоритмов компьютер выявляет дефекты дорожного полотна, повреждения бордюров, стертую дорожную разметку. Система постоянно обучается, чтобы не принимать за яму какую-нибудь особо четкую тень или заплатку на асфальте. Заодно ее учат распознавать надписи на стенах, состояние цветов на городских клумбах и даже пыль на дорогах. Такой чудо-автомобиль на Сахалине пока один. Он способен проехать около 300 километров в день, оценивая ситуацию на дорогах.

Работу всех этих технологий обеспечивает сахалинский центр обработки данных (ЦОД) - самый восточный в стране. Как пояснил руководитель сахалинского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Сун, емкость дата-центра - около 16 петабайт. "Пета" - приставка, обозначающая квадриллион (единицу с пятнадцатью нулями).

ЦОД заполнен на 40 процентов, в основном этот объем приходится на систему "Безопасный город". Оборудование защищено от отключений электроэнергии, так как может быть переведено на резервные источники питания. За все время деятельности из-за перебоев с электричеством еще не было ни единого срыва в работе.

Сахалин - одно из самых цифровизованных мест в стране. По "рейтингу цифровой зрелости" регион находится на седьмом месте, а его аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" входит в пятерку лучших подобных практик России.

- Мы - единственный регион, который полностью расположен на островах, поэтому для нас цифровые технологии - это обязательный атрибут, - объяснил повышенное внимание региональных властей к данному направлению заместитель председателя правительства области Вячеслав Аленьков. - Считаем, что это один из основных драйверов улучшения качества жизни и повышения инвестиционной привлекательности.