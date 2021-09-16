Как тигры в ЕАО пережили амурский паводок

Специалисты проверили, как чувствуют себя полосатые хищники, живущие в Еврейской автономной области. Для этого два центра - "Тигр" и "Амурский тигр", а также служба охотничьего надзора провели совместную мониторинговую экспедицию.

Выяснилось, что на диких кошек не повлияли ни наводнения, ни вспышка африканской чумы свиней. Благодаря данным, собранным с фотоловушек, эксперты узнали новые подробности из жизни тигра Грома, его матери Светлой, а также тигриц Лазовки и Филиппы. Как оказалось, с едой у хищников все в порядке: на их территории обитает достаточно копытных.

"Самки Светлая и Филиппа находятся на своих охотничьих участках. Тигрята Светлой, которые в предыдущую проверку были уже довольно взрослыми, начали самостоятельную жизнь и расселяются на другие территории, - рассказал директор центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

По его словам, специалисты получили очередное подтверждение тому, что молодой тигр Гром окончательно вытеснил с участка своего отца Бориса. При этом Гром посещает всех трех самок: он отмечался и у матери - тигрицы Светлой, был у Филиппы и Лазовки. Можно сказать, что сейчас хищник заменяет своего отца.

Напомним, что в дикую природу тигра Бориса в 2014 году выпустил президент Владимир Путин. Впоследствии полосатый хищник образовал пару с тигрицей Светлой. Также Борис известен своими "путешествиями" в Китай.