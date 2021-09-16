На Сахалин прибыл теплоход "Павел Леонов"

Грузопассажирское судно "Павел Леонов", построенное в Санкт-Петербурге, прибыло в сахалинский порт Корсаков, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

"Теплоход прошел по Северному морскому пути и сегодня достиг сахалинского берега. Теперь на курильской линии будут курсировать уже три теплохода. Они надежно свяжут Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан", - говорится в сообщении.

"Павел Леонов" - второй паром, созданный на Невском судостроительном заводе для работы на курильской линии. Первым был "Адмирал Невельской", который прибыл на Сахалин весной этого года. Оба судна рассчитаны на 146 пассажиров, 24 грузовых контейнера и шесть легковых автомобилей.

Как и прежде, на курильском маршруте работает теплоход "Игорь Фархутдинов".