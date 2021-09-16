Суд оправдал красноярца по делу о статусе "вора в законе"

В Красноярске огласили приговор по громкому уголовному делу местного жителя, который, по мнению обвинителей, занимает высшее положение в преступной иерархии. Мужчина оправдан, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

В понедельник, 13 сентября, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Утром в четверг участники судебного заседания обсудили последствия этого решения и после этого прозвучал оправдательный приговор.

По версии следствия, мужчина являлся "вором в законе" и руководил преступной деятельностью на всей территории Красноярского края. Криминальный авторитет, известный как Костя Канский, был обвинен по относительно новой статье УК РФ - 210.1. Рассмотрение уголовного дела началось 25 ноября 2020 года. До этого на протяжении нескольких недель не удавалось сформировать коллегию присяжных заседателей - кандидаты не являлись в суд. Когда необходимое число присяжных было набрано, заседание вновь отложили - несколько членов коллегии заболели.

Сотрудники уголовного розыска и СОБР задержали подсудимого осенью 2019 года. Согласно данным правоохранителей, статус "вор в законе" обязывал всех, кто стоял ниже в криминальной иерархии, подчиняться распоряжениям Кости Канского.

Отметим, что оправдательный приговор в законную силу пока не вступил.