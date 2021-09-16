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16.09.2021 10:19
Рубрика: Общество

На форуме в Омске обсудят цифровую трансформацию

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 212(8563)
Международный форум "Инносиб-2021" пройдет в Омске 21-23 октября в расширенном формате. Его участниками станут не только представители власти, лидеры общественных формирований и социального бизнеса, но и журналисты.

Масштабное мероприятие состоится при поддержке "Российской газеты". Главная тема форума - "Национальные цели развития России - новые вызовы и возможности".

Фото: Союз журналистов России СЖР
Форум современной журналистики в Сочи отложил похороны традиционных СМИ

Первый день, приуроченный к 150-летию омской прессы, посвятят проблемам цифровой трансформации. Модераторами площадок выступят известные журналисты и федеральные эксперты. Союз журналистов проведет открытый фестиваль, посвященный развитию современных коммуникаций и технологий в медиаотрасли, новым форматам в цифровой среде, взаимодействию СМИ и некоммерческих организаций. В списке ведущих спикеров - представители "РГ".

- Основная цель фестиваля - повышение информационной безопасности через развитие цифровых платформ профессиональных СМИ, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель Омского отделения СЖ Андрей Мотовилов. - Акцент сделаем на образовательных семинарах и площадках, задача которых - повышение компетенций журналистов. Темами обсуждений станут: организация мультимедийной редакции, технологии нового мышления, способы подачи онлайн-информации, развитие СМИ в новых условиях, опыт социально значимых проектов". В историческом парке "Россия - моя история" откроется фотовыставка "Лица омской журналистики".

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