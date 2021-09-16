За год долги омичей по кредитам выросли почти на сорок процентов

В первом полугодии жители Омской области взяли потребительских кредитов почти на 85 миллиардов рублей. Это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такую статистику приводит Омское отделение Банка России. При этом средние доходы омичей снизились.

Специалисты связывают активность заемщиков с понижением ставок по кредитам - в среднем с 14,6 до 12,6 процента. Впрочем, лояльность кредитных учреждений была недолгой. Опасаясь рисков, в июле нынешнего года ставки вернулись к прежним значениям. Тем не менее закредитованность населения продолжает расти.

Люди привыкают жить взаймы. Еще одна тенденция - рост числа так называемых шопоголиков. Пандемия подстегнула интерес к торговым центрам, после снятия жестких ограничений омичи все чаше ходят туда просто погулять, выпить кофе. А распродажи провоцируют их на совершение бездумных покупок.

- Это очень удобный крючок от маркетологов. На него попадаются не только шопоголики, но и обычные люди. Многие подписываются на рассылки и начинают постоянно получать сообщения о новых коллекциях и выгодных акциях, - поясняет психолог Светлана Зинченко. - Чтобы оградить себя от соблазна, лучше отказаться от рассылок и, отправляясь в магазин, планировать покупки.

По словам защитников прав потребителей, нередко распродажи бывают весьма лукавы. Например, на своих аншлагах продавцы пишут "скидки до семидесяти процентов". Это вовсе не означает, что экономия будет существенной. Но многие покупатели об этом даже не задумываются. Ведутся на уговоры продавцов, берут потребительские кредиты, благо сделать это сейчас проще простого. И спохватываются только тогда, когда долги начинают зашкаливать.

Кстати, в последнее время растет количество возвращаемых в магазины товаров.

- Во время подарочных акций омичи берут туфли и кроссовки коробками, а через несколько дней несут их назад. Руководство даже ввело новую штатную единицу для приемки возврата. Но в целом продажи растут. Так что бонусная политика себя оправдывает, - отмечает менеджер "Дома обуви" Ирина Иваненко.

Такая ситуация характерна и для других ТЦ. Покупатели, увидев скидку, набирают уйму вещей, которые, как оказывается впоследствии, им совершенно не подходят. Но снова занимают денег, берут кредит, идут на очередную распродажу. И уже ничего не могут с собой поделать.

Специалисты напоминают: чтобы не попасть в долговую яму, выплаты по кредитам не должны превышать одной трети от доходов плательщика.

Между тем

На начало июля этого года, согласно данным Банка России и Росстата, средняя задолженность россиян перед кредитными организациями составляла 296,9 тысячи рублей на человека. За год долги выросли на 22,4 процента. При этом ни один из регионов СФО в десятку лидеров по уровню закредитованности населения не вошел. А у Тувы оказались одни из самых скромных темпов роста задолженности - 15,2 процента.