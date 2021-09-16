Старая Русса объединит Достоевского и Гарри Поттера

В Новгородской области готовится к старту просветительский проект "Литературный киоск Старой Руссы", организаторами которого вновь стали "Российская газета" и газета "Старая Русса".

Новый проект организован как продолжение благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок", признанной Лучшим журналистским проектом года на конкурсе "СеЗаМ" (Северо-Западные медиа) в 2019 году.

Поддержку проекту оказала Администрация Старорусского района, он призван популяризировать чтение бумажной литературы - книг, журналов, газет.

"Литературный киоск" представляет собой киоск буккросинга (книгообмена), который появится на Воскресенской улице - центральной пешеходной улице Старой Руссы.

Как отмечают организаторы, название "Литературный киоск" отсылает к популярной советской телепередаче "Музыкальный киоск", которая популяризировала лучшие образцы классической советской и зарубежной музыки.

"Так и наш проект намерен продвигать чтение как модное, полезное и общественно одобряемое занятие, - отмечает один из организаторов, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская, - К сожалению, даже в Литературном городе России, а это почетное звание теперь носит Старая Русса, есть чиновники, учителя, музыканты, художники, работники культуры, не посещающие библиотек, не выписывающие газет и журналов, не покупающие книг и не интересующиеся книжными новинками. Во многих семьях перестали собирать домашние библиотеки, детей перестали поощрять к занятию чтением. И чаще всего дело не столько в невозможности купить книгу или выписать журнал или газету, сколько в утрате массовой культуры чтения. Следствием этого явления стал общий упадок культуры, нравов, социальная апатия, нежелание видеть красоту родного города, интересоваться его историей и принимать активное участие в создании его будущего".

Соорганизатор проекта, главный редактор газеты "Старая Русса" Денис Комаров согласен с коллегой: "Одна из целей этого проекта - воспитать новое сословие горожан, понимающих ценность нового знания и дорожащего культурным и литературным наследием Старой Руссы. Мы хотим, чтобы рушане оберегали это наследие и с гордостью демонстрировали его гостям нашего города".

Глава Старорусского района Александр Розбаум рассчитывает на то, что "Литературный киоск" станет новой туристической достопримечательностью Старой Руссы и обязательным пунктом программы для туристов и рушан: "В киоске будет модная сейчас селфи-зона, оформленная в ретро-стиле. Венское кресло, столик с абажуром, а также бюсты писателей, имена которых связаны с литературными традициями нашего города. Мы ждем, что киоск станет местом притяжения, знакомства и общения единомышленников - любителей литературы и, как следствие, одним из инструментов воспитания нового мышления у рушан как носителей и наследников замечательной традиции книжного чтения".

Глава района добавил, что уже подобрал современные книги из своей семейной библиотеки для обмена и с удовольствием возьмет почитать то, что принесут в киоск рушане.

А в городском Центре туризма уверены, что начинание Старой Руссы станет отличным примером для распространения позитивного опыта в масштабах всей России, а также в примером для подражания СМИ в городах, носящих звание "Литературный город России".

Учредитель Старорусского центра туризма Юлия Комарова уже объявила конкурс на лучшее селфи из киоска: "Условия конкурса простые - опубликовать селфи с книгой из "Литературного киоска" в любой соцсети с двумя хэштегами #ЛитературныйкиоскСтаройРуссы и #городДостоевского. Победителям самых оригинальных и популярных фото будут вручены призы из коллекции сувениров с цитатами Достоевского, а лучшие селфи будут опубликованы в газете "Старая Русса".

По словам организаторов, в киоске будут книги разной жанровой и тематической направленности - историческая литература, проза, поэзия, детективы, книги о здоровье, любовные романы, профессиональная и справочная литература. О первоначальном пополнении книжных полок позаботились партнеры проекта. В киоске будет и полка детской литературы с бюстом Гарри Поттера. Герой популярной книжной серии будет соседствовать с картонными бюстами Достоевского и Горького, выполненными в технике 3Д.

При оформлении внешнего или внутреннего убранства киоска организаторы использовали главные городские символы, фрагменты выставки рисунков и автографов Достоевского, которая была открыта при поддержке "Российской газеты" в Старорусской городской библиотеке, а также рисунки местных достопримечательностей.

Кстати, рисунки были случайно найдены в интернете организаторами проекта. Благодаря сотрудникам Центральной библиотеки города Долгопрудный удалось найти автора рисунков и связаться с ним. Оказалось, что прелестные зарисовки сделала во время своего единственного визита в Старую Руссу Зоя Криминская.

Зоя Карловна по профессии инженер-физик, кандидат химических наук, занималась радиационной химией, училась в Батумской художественной школе. Сейчас на заслуженном отдыхе, у нее двое детей, пятеро внуков, живет в Подмосковье, пишет прозу, много рисует, иллюстрирует книги и участвует в международных выставках, ее работы экспонировались в Москве, Петербурге, Тель-Авиве, Вене.

Зоя Карловна с большим удовольствием вспоминает прогулки по Старой Руссе, а свои рисунки в проекте "Литературный киоск Старой Руссы" считает лучшим подношением городу Достоевского в год 200-летия писателя.

Организаторы разработали правила для посетителей Литературного киоска. В числе основных: приветствуется обмен книжными новинками (ведь классическая литература есть в библиотеке), книжные полки не должны пустовать - взамен взятой книги необходимо принести другую. При этом любую взятую книгу можно оставить в своей библиотеке, а обратная связь между посетителями (письма будущим читателям, интересные дарственные надписи, красивые открытки и закладки) превратит проект в интересную игру.

Организаторы позаботились о безопасности (в киоске будет установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение), но очень рассчитывают, что рушане поймут: "Литературный киоск" - это красивое место для добрых людей. А значит нужно не просто бережно относиться к новой достопримечательности, но и научить этому своих детей.

Открыть "Литературный киоск Старой Руссы" планируется 25 сентября в 13.30 на пешеходной зоне улицы Воскресенской, рядом редакцией газеты "Старая Русса". Торжественная церемония открытия киоска включена в программу мероприятий празднования 200-летия Ф.М. Достоевского в Старой Руссе.