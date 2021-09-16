На военных базах в Абхазии и Южной Осетии началось досрочное голосование

Новости

Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям" 14:43
В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования 14:30
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре 14:22
Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей 14:06
В дни выборов в столице будет не выше +13 14:05
Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов 14:02
Эксперты оценили подготовку домов к зиме 13:59
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 13:33
Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 13:36
Рубрика: В мире

На военных базах в Абхазии и Южной Осетии началось досрочное голосование

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

На российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии началось досрочное голосование на выборах депутатов в Государственную Думу РФ. Первыми проголосовали военнослужащие, выполняющие задачи в составе дежурных смен и караулов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на территории воинских частей за границей РФ образовано семь избирательных участков. В Армении для голосования солдат и офицеров 102-й российской военной базы в городе Гюмри и Ереване развернуто три избирательных участка.

"Ожидается, что основная часть военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей проголосуют с 17 по 19 сентября. Общая численность электората составит порядка 240 тысяч человек", - сообщили в военном ведомстве.

Голосование также будет проходить и на участках, расположенных на территории воинских частей - всего 25 избирательных участков.

Один из них размещен на новейшем спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Судно названо в честь гвардии капитана Григория Гурьева. В октябре 1943 года за мужество и отвагу при форсировании Днепра и Припяти ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года гвардии капитан Гурьев погиб в бою.

В регионах В мире экс-СССР Абхазия В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Южная Осетия Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе