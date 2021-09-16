На военных базах в Абхазии и Южной Осетии началось досрочное голосование

На российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии началось досрочное голосование на выборах депутатов в Государственную Думу РФ. Первыми проголосовали военнослужащие, выполняющие задачи в составе дежурных смен и караулов.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на территории воинских частей за границей РФ образовано семь избирательных участков. В Армении для голосования солдат и офицеров 102-й российской военной базы в городе Гюмри и Ереване развернуто три избирательных участка.

"Ожидается, что основная часть военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей проголосуют с 17 по 19 сентября. Общая численность электората составит порядка 240 тысяч человек", - сообщили в военном ведомстве.

Голосование также будет проходить и на участках, расположенных на территории воинских частей - всего 25 избирательных участков.

Один из них размещен на новейшем спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Судно названо в честь гвардии капитана Григория Гурьева. В октябре 1943 года за мужество и отвагу при форсировании Днепра и Припяти ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года гвардии капитан Гурьев погиб в бою.