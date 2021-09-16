В реанимации больницы Батайска скончался трехлетний мальчик

В больнице города Батайск Ростовской области, несмотря на усилия врачей, скончался трехлетний мальчик. Обстоятельства смерти ребенка в медицинском учреждении проверяют сотрудники Следственного комитета.

По словам матери, малыш первоначально попал в больницу с подозрением на аллергию, но 9 сентября женщину и мальчика выписали домой. Однако 14 сентября ребенку стало хуже и его доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

"В рамках доследственной проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе СК региона.

Необходимо отметить, что в августе прошлого года в этой же больнице умер годовалый мальчик. По итогам трагедии Минздрав региона, прокуратура и СК также проводили проверку действий медиков. По ее окончании возбуждено уголовное дело.