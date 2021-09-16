В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В ближайшие двое суток Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение. Как уточнили в пресс-службе мэрии Сочи, в связи с этим на территории города ожидается комплекс гидрометеорологических явлений.

"Местами пройдут сильные дожди, вероятны ливни с грозами, градом, - говорится в сообщении. - На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема".

Кроме того, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня в Сочи оправдались прогнозы синоптиков и город-курорт накрыл мощный ливень, который подтопил часть улицы в микрорайоне Кудепста и разнес мусор из переполненных контейнеров.