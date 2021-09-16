Аэропорт Челябинска оштрафовали за высокие цены на аренду телетрапов

Челябинскому аэропорту назначен штраф за необоснованно высокий тариф на почасовую аренду телескопических трапов, из-за которого авиакомпании предпочитают подвозить пассажиров к борту автобусами. В челябинском УФАС признали такое положение дел злоупотреблением доминирующим положением на рынке и оценили нарушение в треть миллиона рублей.

Ранее по сигналу Уральской транспортной прокуратуры антимонопольщики провели расследование и пришли к выводу: цена предоставления телетрапа в Челябинске самая высокая в стране - 23 тысячи рублей. В других аэропортах подобная услуга стоит от двух до 21 тысячи. К примеру, в Екатеринбурге час использования "рукава" обходится перевозчикам в 10 296 рублей. В Челябинске тариф действует с момента появления телетрапов в ноябре 2019 года и ни разу не пересматривался.

- УФАС предписало авиапредприятию установить экономически обоснованную цену и представить расчеты до 13 августа, - сообщила представитель ведомства Наталья Мартынюк, - но это до сих пор не сделано. Представители авиапредприятия пытаются обжаловать предписание в арбитражном суде.

В аэропорту ситуацию по-прежнему не комментируют. Между тем от дороговизны услуги страдают пассажиры, не имеющие возможности попасть на борт по теплому переходу, что особенно актуально в холодное время. В аэропорту своей вины в этом не видят, считая, что авиаперевозчики вольны сами решать, необходима ли им услуга.

- У работающих на региональных рейсах самолетов, например, есть откидная дверь с собственным трапом, - пояснили в пресс-службе аэропорта. - Лоукостеры телетрапами тоже принципиально не пользуются. Кроме того, телетрап не заказывают, если самолет остается в аэропорту на длительную стоянку.

Вероятно, штраф УФАС тоже будет обжалован в суде. А значит, ставить точку в этой истории рано, по крайне мере, до завершения судебных разбирательств.

Кстати

Мэрия города Копейска отчиталась об исполнении предписания УФАС о предоставлении свободного въезда маршруток на городской автовокзал. Как уже сообщала "РГ" ("Доминирует шлагбаум" от 03.02 2021) в начале года распоряжающийся автостанцией МУП поставил на въезде к автовокзалу шлагбаум и требовал от владельцев маршруток заключать договоры на услуги парковки, предлагая платить с каждой машины по 2200 рублей в месяц. После вмешательства УФАС шлагбаум открыли, однако антимонопольщики намерены проверить, для всех ли перевозчиков без исключения. В адрес транспортных компаний уже направлены официальные запросы ведомства.