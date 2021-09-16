Штрафы не заставили уральские птицефабрики перерабатывать отходы

На Южном Урале очередная птицефабрика оштрафована на 850 тысяч рублей за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Нездоровые стоки

Птицефабрику Уральской мясной компании (входит в ГК "Здоровая ферма"), расположенную в полутора километрах от поселка Муслюмово в Кунашакском районе, наказали после совместной проверки прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Было установлено, что на предприятии не велось обеззараживание куриного помета, необходимое для уничтожения возбудителей инфекционных и паразитических заболеваний, а сам он применялся в качестве органического удобрения, что не разрешено без предварительной обработки. Предприятие также не проводило дезинсекцию, и насекомые размножались с огромной скоростью.

Жители Муслюмово, Теченского и других ближайших поселений, страдая от нашествия мух и ужасного запаха, начали писать жалобы во все инстанции. Помимо прочего они сообщили, что обнаружили трубу, из которой в речку Теча сливалась жидкость с куриными перьями и потрохами - вероятно, тоже с птицефабрики. По просьбе жителей в августе на место выезжал экологический патруль общественной организации "АнтиСМОГ", который тоже зафиксировал слив нечистот. Для привлечения внимания к этому безобразию активисты провели акцию у крупных торговых центров Челябинска, где торгуют продукцией птицефабрики, объясняя покупателям, что происходит за завесой производства. Таким образом, предприятие попало в фокус общественного внимания.

Замминистра экологии области Виталий Безруков сообщил, что сточные воды компании поступают на очистные сооружения, арендуемые фирмой "Эрида" у администрации Кунашакского района. Проверка этой организации выявила нарушения при сбросе сточных вод, несоблюдение экологических требований при эксплуатации очистных сооружений. Арендаторам попеняли также на сокрытие и искажение информации. В результате компании назначили штрафы на сумму 320 тысяч рублей, вдобавок природоохранное ведомство предложило расторгнуть с ней договор аренды. В свою очередь, управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям признало установленным факт, что источником загрязнения является именно птицефабрика.

Издержки роста

Как известно, с начала века челябинский птицепром бурно развивался: область вышла на передовые позиции в стране по производству куриного мяса, однако проблема утилизации отходов отрасли при этом так и не решена. И Южный Урал в этом не одинок, проблема известна и прослеживается закономерность: чем лучше развито в регионе это направление пищевой индустрии, тем чаще возникают конфликты, связанные с причинением ущерба природе.

Чем лучше развито в регионе птицеводство, тем чаще возникают конфликты, связанные с причинением ущерба природе

На Урале подобные нынешнему скандалы нередки. Так, 26 августа вступило в силу постановление Россельхознадзора о наказании птицефабрики "Равис" штрафом в размере 200 тысяч рублей за захламление участка сельхозназначения площадью почти 75 гектаров куриным пометом.

В августе этого года Среднеуральская птицефабрика, которая находится в Свердловской области, но также принадлежит руководителю "Рависа" Андрею Косилову, не сумела оспорить решение Росприроднадзора и вынуждена была остановить производство. Перед этим суд оштрафовал ее на 11,8 миллиона рублей - опять же за загрязнение почвы. В прокуратуре Свердловской области сообщили тогда, что птицеводческий комплекс незаконно сливал отходы на сельскохозяйственные земли, хотя сам собственник с этим выводом не согласен.

Подобные случаи тем не менее порождают серьезное беспокойство не только у жителей соседних с птицефабриками населенных пунктов, но и у экологов, поскольку без должной переработки птичий помет совсем не безобиден. По признанию замминистра сельского хозяйства Южного Урала Александра Завалищина, используемые сейчас технологии таковы, что на килограмм произведенного мяса в птицеводстве и животноводстве получается два кило не просто дурно пахнущих, а ядовитых отходов.

То есть речь идет об объеме почти миллион тонн в год только в одном регионе - это огромная цифра. Поэтому на Южном Урале приняли дорожную карту по снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятий агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы.

Секрет в торфе

Пожалуй, более других птицеводов преуспела на этом поприще "Чебаркульская птица", сделавшая упор на внедрение глубокой переработки отходов, о чем "РГ" подробно рассказывала в материале "Курами не пахнет" ("Экономика Уральского округа" от 2 июня 2021 года). Компания запатентовала технологию производства комплексного органоминерального вещества на основе гумата калия - вытяжки из низинного торфа, под воздействием которого опасные отходы быстро превращаются в удобрение. Такой подход, казалось бы, может не только снять вопрос хранения отходов птицеводческих комплексов, но и помочь восполнить плодородие почв, принести отдачу в виде повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В 2020-м этот проект получил региональную поддержку в рамках субсидирования НИОКР: изобретая способы переработки отходов, хозяйство сотрудничало с тремя российскими институтами, инвестировав в исследования, регистрацию полученного препарата и строительство завода по его выпуску более 100 миллионов рублей.

- Вначале был определенный скепсис, - признается гендиректор агрохолдинга, первый зампред комитета по аграрной политике Законодательного собрания области Дмитрий Пырсиков, - но факты - вещь упрямая: мы испытывали полученное вещество в разных ситуациях и остались довольны результатом.

Специалисты недоумевают, как удается выходить из щекотливого положения их коллегам, работающим по старинке, ведь компостирование помета должно длиться не менее трех месяцев. За это время на крупных птичниках образуются огромные объемы отходов. Но, поскольку залежей нет, напрашивается вывод, что санитарные нормы все же нарушаются.

По словам Пырсикова, его компания готова поделиться опытом с другими предприятиями отрасли, чтобы выстраданное ноу-хау помогло вылечить застарелую болезнь птицеводства, однако с обращениями о сотрудничестве коллеги не спешат.

Тем временем

В последние годы в Челябинской области наблюдается снижение производства мяса птицы: если в 2019 году оно составляло 343,5 тысячи тонн, то в 2020-м - 295,3 тысячи, а в первом полугодии 2021-го - 131,4 тысячи, на 12,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.