Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ

Сервис Google Документы доступен на территории РФ, рассказали "РГ" в пресс-службе Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией. "Необходимо проверять источники такого рода сообщений, их местонахождение и преследуемые ими цели. Вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов рекомендуем адресовать их владельцам", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем в первую очередь государственных ИС и систем критической информационной инфраструктуры от зарубежных интернет-ресурсов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Google Документы не доступны у нескольких сотовых операторов и интернет-провайдера Ростелеком.