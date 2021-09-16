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16.09.2021 04:57
Рубрика: ПДД

В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские водители пожаловались на штрафы за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Тонировка автомобиля. В ГИБДД все объяснили

Раньше сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением. Теперь же нарушителям надо заплатить 500 рублей, а потом снять шторки в течение 10 дней. Это если повезет. Некоторым владельцам транспортных средств приходится снимать шторки прямо там, где их остановил госавтоинспектор. О таких случаях пишет Autonews, чтобы водители были готовы к самому худшему сценарию.

Издание ссылается на техрегламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. То есть сетки и шторки приравняли к тонировочной пленке, которая на передних боковых стеклах запрещена.

В ГИБДД подчеркивают, что инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки прямо на месте. Если же такую манипуляцию проделать невозможно, водитель должен в указанный срок сам устранить нарушение, в противном случае последуют более жесткие меры - в частности приостановка регистрации машины.