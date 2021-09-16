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У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк

Новости
    16.09.2021, 09:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что у хитовой мелодрамы 1992 года "Телохранитель" всё-таки возникнет ремейк.

Фото: kinopoisk.ru
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Как эксклюзивно передает Variety, сценарием свежего прочтения шлягера (25 млн долларов бюджет, более 410 млн - касса проката) теперь занимается Мэттью Лопес ("Служба новостей").

Лоуренс Кэздан, сочинивший оригинал, также на борту - в качестве продюсера предприятия. Плюс в деле Дэн Лин, приписанный к долгострою уже десять лет - еще с 2011 года, когда студия впервые озаботилась перезапуском истории.

По касту информации нет.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит напомнить, что на всем протяжении суеты вокруг этого дивана фигурировали имена, в частности, Ченнинга Тейтума, Криса Хемсворта, Тессы Томпсон и рэперши Карди Би.

Сроки реализации осторожно не обозначаются.

Ранее сообщалось, что в сиквеле оригинальной ленты должна была сыграть принцесса Диана. Кроме того, Костнер раскрыл внезапную тайну постера фильма.

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