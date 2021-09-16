В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой

Льготники до 1 октября могут подать заявление о замене набора социальных услуг денежной выплатой, сделать это можно несколькими способами, в том числе и онлайн, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Северной Осетии.

"Получение любой государственной услуги возможно в режиме 24/7, занимает несколько минут и имеет понятный и простой пошаговый алгоритм. Так, к примеру, подача заявления на отказ либо возобновление набора социальных услуг осуществляется следующим образом: через сайт ПФР; через сайт госуслуг", - пояснили в ПФР.

Федеральным льготникам, которые не намерены менять порядок получения набора социальных услуг в 2022 году, заявление подавать не надо - предыдущее решение автоматически продлевается на будущий год.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. В эту сумму входят:

- обеспечение необходимыми медикаментами - 933,25 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 144,37 рубля;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134,04 рубля.