В России на дорогах в два раза сократят число аварийных комиссаров

Госкомпания "Автодор" в два раза сократит число аварийных комиссаров, которые помогают водителям и пассажирам попавших в аварию или сломавшихся на платных трассах машин. Об этом представители компании сообщили журналистам во время форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

В госкомпании признают, что участки дорог, которые обслуживают аварийные комиссары, в два раза безопаснее, чем те, где такая служба не работает. Они быстро прибывают на место ДТП или поломки, у них есть все необходимое для того, чтобы безопасно оградить стоящую машину, оказать первую помощь пострадавшим, выполнить мелкий ремонт автомобиля.

Работа службы аварийных комиссаров обходится "Автодору" в 1 млрд рублей в год. Исходя из трафика и выручки, которые компании приносят платные дороги, их количество решили сократить вдвое.

"Мы настояли, чтобы на ЦКАД число аварийных комиссаров не сокращали, - отметил замначальника управления ГУ МВД России Олег Понарьин. - Отлажено взаимодействие аваркомов с госавтоинспекцией, у участников дорожного движения появился помощник, который может все правильно сделать". По словам Понарьина, правильно установленное ограждение места ДТП обеспечивает профилактику повторного наезда на участников аварии другим автомобилем. Такие "вторичные аварии" вносят большой вклад в статистику гибели и травматизма на дороге, добавил он.