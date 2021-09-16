Новости

Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
В Японии еще одна женщина поборется за пост премьера 11:55
Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Душан Ивкович 11:50
Банк России выступил против инвестирования в криптовалюту 11:45
В Аргентине пять министров подали в отставку после поражения партии на выборах 11:30
В Японии эвакуируют людей из-за приближения тайфуна 11:27
В Дании пожизненно осужденным запретят заводить знакомства в течение 10 лет 11:27
Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда 11:25
Готовить кадры для войск ОДКБ будут по-новому 11:11
Побит рекорд по числу людей в космосе 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 13:00
Рубрика: Digital

В России разработали робота-помощника для врача

Текст: Василий Кошкин

В России начались продажи робота-помощника для врача. Устройство Promobot V.4 способно выполнять задачи по первичному осмотру, что позволяет экономить врачу до 30 минут во время осмотра, сообщили "РГ" в компании-разработчике робота "Промобот".

Фото: РИА Новости
Российская компания создала человекоподобного робота

"Робот может измерить объем легких, уровень сахара и кислорода в крови и другие показатели здоровья. Работая в клиниках, робот способен снять основные показатели и автоматически передать их в карточку пациента, что позволит врачу экономить время первичного осмотра", - отметили в компании.

Promobot V.4. оснащен пульсоксиметром, тонометром, термометром, глюкометром и другими приборами.

"Благодаря искусственному интеллекту, робот знает буквально всё о здоровье человека - и никогда этого не забывает. Промобот может провести скрининговый опрос, сформировать индивидуальную рекомендацию по питанию или образу жизни. Робот автономный - он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле", - добавили в компании.

Кроме измерения показателей, робот проводит первичный опрос и консультацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний, на основе которых формирует общие рекомендации для пациента.

Digital Технологии РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
В Москве впервые в России применили новое лекарство от COVID-19
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем