В России разработали робота-помощника для врача

В России начались продажи робота-помощника для врача. Устройство Promobot V.4 способно выполнять задачи по первичному осмотру, что позволяет экономить врачу до 30 минут во время осмотра, сообщили "РГ" в компании-разработчике робота "Промобот".

"Робот может измерить объем легких, уровень сахара и кислорода в крови и другие показатели здоровья. Работая в клиниках, робот способен снять основные показатели и автоматически передать их в карточку пациента, что позволит врачу экономить время первичного осмотра", - отметили в компании.

Promobot V.4. оснащен пульсоксиметром, тонометром, термометром, глюкометром и другими приборами.

"Благодаря искусственному интеллекту, робот знает буквально всё о здоровье человека - и никогда этого не забывает. Промобот может провести скрининговый опрос, сформировать индивидуальную рекомендацию по питанию или образу жизни. Робот автономный - он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле", - добавили в компании.

Кроме измерения показателей, робот проводит первичный опрос и консультацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний, на основе которых формирует общие рекомендации для пациента.