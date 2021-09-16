Новости

SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 03:32
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 15.09.2021
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 15.09.2021
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 15.09.2021
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 15.09.2021
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 15.09.2021
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 15.09.2021
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 15.09.2021
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 15.09.2021
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 15.09.2021
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 15.09.2021
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 15.09.2021
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 15.09.2021
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 15.09.2021
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 15.09.2021
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 15.09.2021
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 03:32
Рубрика: Общество

SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Компания SpaceX впервые отправила в космос корабль Crew Dragon, на борту которого только туристы. Запуск был осуществлен с площадки на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:03 по местному времени.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
64 часа без сна: началось самое жесткое испытание кандидатов в космонавты

Впервые в истории на орбиту отправился полностью непрофессиональный экипаж: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Как пишет РИА Новости, Crew Dragon проведет на околоземной орбите три дня. Запланированы различные научные эксперименты.

Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер. Главная цель - сбор средств для одной из больниц, где лечат детские онкологические заболевания.

Общество Космос В мире США

Главное сегодня

SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных
Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта