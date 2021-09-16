SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Компания SpaceX впервые отправила в космос корабль Crew Dragon, на борту которого только туристы. Запуск был осуществлен с площадки на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:03 по местному времени.

Впервые в истории на орбиту отправился полностью непрофессиональный экипаж: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Как пишет РИА Новости, Crew Dragon проведет на околоземной орбите три дня. Запланированы различные научные эксперименты.

Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер. Главная цель - сбор средств для одной из больниц, где лечат детские онкологические заболевания.