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16.09.2021 11:30
Рубрика: Легковые авто

Вьетнамский Vinfast запатентовал в России новый компактный кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Вьетнамская компания Vinfast запатентовала в России внешний вид своей новой разработки - компактного кроссовера VFe35. Этот автомобиль представили весной 2021-го, в настоящее время он готовится к производству.

Фото: Пресс-служба Isuzu.
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Стильный дизайн VFe35 разработан в итальянском ателье Pininfarina.

Машина встанет на конвейер в 2022 году, ее параллельно станут предлагать с бензиновой и чисто электрической силовыми установками. Бензиновый вариант получит 2,0-литровый ДВС мощностью 189 л.с. Электрическая машина будет доступна в двух исполнениях - с электромотором отдачей 150 кВт (204 л.с.) или с двумя электромоторами мощностью 300 кВт (408 л.с.).

Патентование автомобилей Vinfast может свидетельствовать о намерении бренда выйти на рынок РФ, но может оказаться и простой юридической формальностью - автопроизводители патентуют внешний вид своих машин на территории всех крупнейших рынков, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права.

Фото: Роспатент