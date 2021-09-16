Вьетнамский Vinfast запатентовал в России новый компактный кроссовер

Вьетнамская компания Vinfast запатентовала в России внешний вид своей новой разработки - компактного кроссовера VFe35. Этот автомобиль представили весной 2021-го, в настоящее время он готовится к производству.

Стильный дизайн VFe35 разработан в итальянском ателье Pininfarina.

Машина встанет на конвейер в 2022 году, ее параллельно станут предлагать с бензиновой и чисто электрической силовыми установками. Бензиновый вариант получит 2,0-литровый ДВС мощностью 189 л.с. Электрическая машина будет доступна в двух исполнениях - с электромотором отдачей 150 кВт (204 л.с.) или с двумя электромоторами мощностью 300 кВт (408 л.с.).

Патентование автомобилей Vinfast может свидетельствовать о намерении бренда выйти на рынок РФ, но может оказаться и простой юридической формальностью - автопроизводители патентуют внешний вид своих машин на территории всех крупнейших рынков, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права.