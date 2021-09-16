Вице-премьер Юрий Борисов назвал сумму, которая понадобится на новые самолеты

О дополнительном финансировании на разрабатываемые и испытуемые в настоящее время гражданские самолеты сообщил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в ближайшие годы по актуальной оценке на основные проекты гражданской авиации - начиная с НИОКР и заканчивая послепродажным обслуживанием - потребуется порядка 320 млрд рублей.

"Эта цифра еще обсуждается. Но порядок уже понятен", - отметил замглавы правительства РФ, уточнив, что речь идет как о бюджетных, так и о внебюджетных источниках финансирования.

Борисов напомнил, что вопрос о помощи российской авиационной отрасли широко обсуждался на прошедшем авиасалоне МАКС-2021 "в присутствии президента России". "Во-первых, мы договорились о завершении всех необходимых мероприятий в плане НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. "РГ"). И президент поддержал. Самолеты нужно поставить на крыло, внедрить в рынок и заместить импортные модели, которые сегодня доминируют на наших воздушных магистралях", - пояснил вице-премьер.

Борисов уточнил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении "серьезных средств" из Фонда национального благосостояния. Они понадобятся, по словам чиновника, для реализации лизинговых схем и для субсидирования процентных ставок лизинговых компаний, чтобы сделать этот бизнес рентабельным и устойчивым.

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