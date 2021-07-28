Несмотря на то, что пандемия коронавируса ударила и по авиапромышленности, выпуск новых моделей летательных аппаратов даже увеличился.

Можно говорить о том, что отечественная авиация постоянно обновляется. В воздух поднимаются не только большие лайнеры, но и те, что предназначены для местных авиалиний, возрождение и обновление которых - требование времени.

Ожидается, что авиаторы наконец-то определятся с обликом самолета, который должен прийти на смену Ан-2. Различные варианты аналогов этого "кукурузника" демонстрируются на авиасалонах МАКС многие годы. Но дальше выставочных показов дело не продвигается. Сейчас ожидается новая премьера - многоцелевой легкий самолет "Байкал". Его основные характеристики: количество пассажиров до 12 человек, дальность полета до 1500 километров, двигатель - их может быть два - отечественный ВК-800 производства ОДК-Климов.

Еще один конкурент Ан-2 - разработанный еще в социалистической Чехословакии Л-410. Сейчас он стал российским и выпускается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Его отличает способность, как и у Ан-2, взлетать практически с любых, в том числе грунтовых, аэродромов и полос. Л-410 способен перевозить до 19 пассажиров на расстояние 675 километров. Немаловажно и то, что этот самолет сертифицирован для полетов в России, Европе и США.

Еще одна новинка отечественного авиастроения - производство на том же УЗГА Diamond DA42Т. Это легкий двухдвигательный четырехместный самолет, разработанный австрийской компанией Diamond Aircraft Industries GmbH. Его особенность - максимально возможное использование композитов в конструкции.

Самолет может применяться как патрульный и как учебно-тренировочный. Министерство обороны уже проявило к нему повышенный интерес. Подписан контракт на 35 самолетов Diamond DA42Т в варианте учебно-тренировочных. На них станут учиться летать будущие летчики военно-транспортной авиации.

Активно обновляется военная авиация, наибольший интерес представляют поставки серийных истребителей пятого поколения Су-57

Одной из сенсаций 2021 года станет Ил-114-300. Правда, сенсация эта очень запоздалая. Самолет был спроектирован, полностью испытан и даже запущен в серию еще в СССР. Сегодня Ил-114-300 - совершенно новая полностью модернизированная версия советского прототипа. Технические характеристики таковы: количество пассажиров: 52-68, дальность полета до 1400 километров, двигатели ТВ7-117СТ-01 производства "ОДК-Климов". Первый полет Ил-114-300 выполнен 16 декабря 2020 года.

Продолжаются работы по совершенствованию пассажирского ближнемагистрального SSJ 100. Это первый после распада СССР лайнер, разработанный в России, но при очень широкой международной кооперации. Сейчас, как сообщается, идет работа над вторым поколением самолета, которое будет почти полностью избавлено от зарубежных комплектующих и, соответственно, санкционных рисков.

Настоящей сенсацией в секторе гражданской авиации станет среднемагистральный МС-21. Он может быть реальным конкурентом лучших зарубежных лайнеров Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Количество пассажиров МС-21: до 211, дальность полета до 6000 километров. Двигатель российский ПД-14 производства "ОДК-Авиадвигатель" и "ОДК-Пермские моторы". МС-21-310, оснащенный новейшими российскими двигателями, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск - Ульяновск и Ульяновск - Жуковский. На аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова он начнет полеты по программе летных испытаний.

Продолжаются работы над совместным российско-китайским широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом CR929. Количество пассажиров CR929 - 250-320 человек, дальность полета до14 000 километров. Двигатель пока не выбран. Возможен российский ПД-35.

В отличие от отечественной гражданской авиации военная обновляется достаточно активно. Наибольший интерес представляют поставки серийных истребителей пятого поколения Су-57. Эти самолеты уже поставляют в войска. Известно, что войскам уже передали первый ракетоносец Ту-160М в совершенно обновленной комплектации. Их планируется запустить в серийное производство, за счет чего в будущем дальняя авиация может получить не менее пятидесяти хорошо известных, но, по сути, совершенно новых стратегических ракетоносцев, способных нести и гиперзвуковое оружие.

В минувшем году авиационная промышленность завершила выполнение нескольких долгосрочных контрактов на производство фронтовых самолетов разных типов. В ходе форума "Армия-2020" было объявлено, что за этими контрактами последуют новые. Уже в 2021 году ожидается появление заказов на следующие партии истребителей Су-30СМ и Су-35С, бомбардировщиков Су-34 и учебно-боевых самолетов Як-130.

В интересах военно-транспортной авиации начато серийное строительство самолетов Ил-76МД-90А. В прошлом году в воздух подняли три такие машины, в ближайшее время все они поступят в состав ВКС.

Продолжается несколько крупных программ модернизации авиационной техники. Одна из основных - капитальный ремонт и обновление перехватчиков МиГ-31 по проекту "БМ". Нынешние работы проводятся по контракту 2019 года, выполнение которого продолжится до 2023 года и приведет к полному обновлению парка перехватчиков. Как известно, только эти боевые самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Качественно меняется вертолетный парк Вооруженных сил. Одной из самых интересных новинок станут транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН, которые ВКС будут использовать для обеспечения деятельности Сил специальных операций. Новое прицельно-навигационное оборудование позволяет работать в темное время суток и в сложных погодных условиях. Вооружение вертолета значительно усилено пушками в подвесных контейнерах, пулеметами, управляемыми и неуправляемыми ракетами. От ответного огня стрелкового оружия кабина пилотов и важные агрегаты защищены титановой и армидной броней.

По нарастающей в войска поступают ударные вертолеты "Ночные охотники" нового поколения - Ми-28НМ. Модернизированный вертолет отличают новые двигатели и дублированная система управления, позволяющая двум членам экипажа управлять машиной. "Ночной Охотник" получил надвтулочную РЛС Н025 и новый комплекс вооружения с легкой многоцелевой управляемой ракетой. С 2019 года машина проходила испытания в Сирии, которые признаны успешными. До 2027 года планируется выпустить 98 вертолетов Ми-28НМ.

Расширяется производство ударно-разведывательных Ка-52 "Аллигатор", создан и испытан его морской вариант Ка-52К "Кайман".

Началось серийное производство модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В, который остается крупнейшим вертолетом в мире. Новинка получила новую электронику, включая комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК-90-2. Система облегчит пилотирование в светлое и темное время суток, а заход на посадку и полет по проложенному маршруту смогут проходить в автоматическом режиме. Для обороны вертолета установлена система "Витебск", препятствующая поражению ракетами с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Кстати сказать, "Витебск" стали устанавливать практически на все вертолеты, работающие в "горячих точках".

Настоящий бум показа на МАКС-2021 пришелся на беспилотные летательные аппараты. Впервые были представлены не только небольшие дроны, предназначенные для мониторинга, но и большие ударные аппараты. Сенсациями стали тяжелый "Охотник" от компании "Сухой" и боевой "Иноходец" от компании "Кронштадт".