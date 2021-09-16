Видео: лихач сбил топливную колонку на АЗС и устроил пожар

Ищут пожарные, ищет полиция - всё, как в старом стихотворении Маршака. Ищут владельцы автозаправки British Petroleum и страховщики. Все хотят найти скромного "героя", устроившего пожар на АЗС на окраине американского города Детройт (штат Мичиган) и скрывшегося c места происшествия.

Инцидент произошел на пересечении улиц Саутфилд и Джой поздно ночью, когда улицы были так безлюдны, что даже у самого дисциплинированного водителя не могло не возникнуть искушение вдавить педаль акселератора в пол и промчаться несколько кварталов, положив стрелку спидометра. Все равно ж никто не видит. Или "покрутить пончики" на центральной площади города.

Герой этого видео, похоже, так и сделал и, увлекшись "пончиками", решил накрутить "восьмерку" на территории автозаправки. Но то ли недооценил габариты своего внедорожника, то ли переоценил свое водительское мастерство...

Сначала он слегка зацепил одну топливораздаточную колонку, но не смутился этим и продолжил кружить в тесном пространстве. Второе столкновение, уже с другой колонкой, оказалось намного серьезнее. Миг спустя вспыхнуло пламя, охватившее и сам заправочный терминал, и капот машины.

Лихач быстро пришел в себя, развернулся и пустился наутек, даже не подумав потушить возгорание. Вид у пылающего автомобиля в этот момент, надо признать, был инфернальный: увидишь такое во тьме, летящее тебе навстречу - никогда не забудешь.

На следующий день полицейские обнаружили это авто брошенным, но водителя найти не удалось. Пока даже личность его не установлена (похоже, машина была угнана) и всё, что есть в распоряжении полицейских - видео с еще одной заправки, где потенциальный злоумышленник на секунду замешкался у кассы. Когда его задержат, полиции будет о чем с ним поговорить.