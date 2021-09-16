В секторе лесного хозяйства особенно остро ощущают дефицит персонала. Около четверти специалистов здесь не имеют профильного образования. Ситуация вызвана низким уровнем оплаты труда и низким престижем лесных профессий.

Сегодня в системе лесного образования России - 46 вузов, 8 из них предлагают полный спектр профильной подготовки лесных специалистов. Ежегодно выпускают около 15 тысяч молодых специалистов для лесного комплекса, из них по специальности "лесное дело" - около 2,5 тысячи.

Тем не менее работодатели сегодня жестко конкурируют за выпускников узких специальностей, особенно технического профиля. "Проблема не в том, что кадров готовят недостаточно, проблема в том, что их готовят не там", - говорит Игорь Григорьев, профессор кафедры "Технология и оборудование лесного комплекса" факультета Лесного комплекса и землеустройства Арктического государственного агротехнологического университета (ГАТУ).

По его словам, основные лесные запасы у нас - в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом более половины бюджетных мест "оседают" в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. "На Дальний Восток приходится менее 50 бюджетных мест, а потребность в кадрах только в ДВФО - 6,5 тысячи, с учетом новых инвестпроектов. Лесу надо учить там, где он есть", - говорит профессор.

Как и в других отраслях промышленности, основной вызов для отрасли - поиск специалистов технических и технологических специальностей, которые будут запускать новые производства или управлять ими. "Мы видим, что индустрия развивается. Спрос есть, особенно на высокие переделы, то есть производство высокомаржинальной продукции", - говорит Рустам Бостанов, партнер Odgers Berndtson, руководитель практики "Промышленность и энергетика".

Основные лесные запасы у нас - в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом более половины бюджетных мест в профильных вузах "оседают" в Москве и Питере

По его словам, в России десятилетиями не запускались новые лесные производства высокого передела, либо они были скорее реконструкцией или модернизацией уже действующего целлюлозно-бумажного производства. В последние годы ситуация изменилась: запрос на новые производства есть, и они уже появляются.

Сегодня молодые люди недостаточно знают о лесной отрасли, индустрия кажется им немодной и невостребованной. Выпускники, даже если они закончили профильный факультет, не идут работать в отрасль. "Молодежь не видит перспективы в лесу, - говорит Константин Лашкевич, гендиректор RFP Group. - К примеру, у нас средний возраст сотрудников на производстве - 42 года, и с каждым годом он увеличивается. Лесной романтикой никого уже не заманишь".

Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала компании "Свеза", считает, что нужно прорабатывать и внедрять свои собственные программы обучения, поддерживать студентов на протяжении учебы, обеспечивать оплачиваемой практикой, а после получения диплома предоставлять гарантированное место работы.

"Чтобы популяризировать лесопереработку, представители бизнеса должны принимать участие в подготовке программ для учебных заведений. Нужно рассказать молодежи о преимуществах работы в отрасли и развеять мифы, нам необходимо укреплять связи со средними и высшими учебными заведениями. И делать это не в одиночку каждой компании, а объединяясь в альянсы по отрасли", - говорит Ирина Кузьмина.

Еще нужно актуализировать систему обучения: цифровизировать программы обучения, использовать VR, AI. И конечно, внедрять больше практики, выводить на производство, знакомить с технологиями.

Константин Лашкевич говорит, что по всем специальностям планируется создать онлайн-программы совместно с высшими учебными заведениями, чтобы обучать специалистов: "Мы хотим создать и внешнюю воронку. Если человек хочет работать у нас, то он проходит онлайн-обучение. Если в течение обучения он показывает свои профессиональные компетенции, настойчивость, желание работать, то он попадает в шорт-лист приема на работу".

Не так давно учебные заведения начали практиковать дуальное образование. Суть его в том, что образовательное учреждение дает студенту теоретическую часть, а предприятие - практическую. Система частично решает вопрос оторванности выпускников от практических знаний, но в то же время возлагает довольно большую нагрузку на предприятия. Здесь отличным решением может стать организация площадки для отработки практических навыков на реальной технике, а не на тренажерах. Но это большие инвестиции. Проект можно реализовать, если крупные предприятия объединятся, а государство окажет поддержку.

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Согласно Стратегии развития лесного комплекса к 2030 году вклад ЛПК в экономику страны существенно увеличится. Вклад в ВВП вырастет с 0,74 до 1,5 процента, а численность персонала скакнет с 617 до 820 тысяч человек. Чтобы достичь этих показателей, власти планируют совершенствовать инструменты господдержки. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест.