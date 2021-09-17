Бастрыкин поручил доложить о работе СК над концепцией информбезопасности детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему об участии СК в доработке обновленной концепции информационной безопасности детей.

Травля детей в интернете - одна из серьезных проблем. Следственный комитет РФ участвует в разработке концепции информационной безопасности детей. Глава ведомства поручил своим сотрудникам доложить подробности, как в ведомстве идет работа в этом направлении.

На сегодняшний день безопасность детей - один из важных приоритетов государства. Как объяснили корреспонденту "РГ", Следственный комитет, как орган, "уполномоченный осуществлять функции в сфере уголовного судопроизводства, участвует в этом процессе".

"Современные вызовы и угрозы связаны с большим количеством доступной детям информации и, как следствие, ее возможным негативным влиянием на них. Распространение получили и такие явления, как "гэмблинг" (зависимость от азартных компьютерных игр), "кибербуллинг" (травля в интернете). В этой ситуации необходимо совершенствование механизмов, призванных защитить детей от подобного влияния, но при этом не утратить возможности иметь им такой доступ к информации, который будет способствовать социализации, образованию, воспитанию и формированию гармонично развитой личности", - уточнили в СК.

Речь идет о формировании современной государственной информационной политики, которая соответствует интересам национальной безопасности государства, ее традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям, а также международным стандартам обеспечения информационной среды, безопасной для детей, их защиты в современном агрессивном информационном пространстве.

Одним из шагов в этом направлении и стала разработка обновленной концепции информационной безопасности детей. На днях ее обсуждали в Общественной палате РФ.

В пятницу Бастрыкин поручил сотрудникам СК доложить об участии в подготовке предложений к проекту документа. По мнению главы ведомства, положения этого документа должны, учитывая права несовершеннолетних, максимально способствовать безопасности детей и защите их от информационных угроз.

"Для реализации целей концепции целесообразно проведение единой политики в области информационной безопасности. Для этого нужна консолидация усилий всех правоохранительных, профильных ведомств, институтов гражданского общества и создание специализированной рабочей группы", - подчеркивают в СК.

Следственный комитет России уже не один год принимает "конкретные профилактические меры к защите прав несовершеннолетних".