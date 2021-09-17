Бастрыкин поручил проверить факты кибератак на системы онлайн-голосования

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы дистанционного электронного голосовании, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа", - сообщила Светлана Петренко. По ее словам, это привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам.

По этим фактам глава СК поручил Главному следственному управлению Следственного комитета процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.