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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факты кибератак на системы онлайн-голосования

Текст: Владимир Баршев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы дистанционного электронного голосовании, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа", - сообщила Светлана Петренко. По ее словам, это привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам.

По этим фактам глава СК поручил Главному следственному управлению Следственного комитета процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

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