Минцифры сообщило о DDOS-атаках на сервисы электронного голосования

Минцифры зафиксировало две DDOS-атаки на инфраструктуру электронного правительства с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, первая атака была зафиксирована в 10.36 утра и была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования. Более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% - с IP-адресов из Германии, отметили в Минцифры.

Вторая DDoS атака была начата в 10.45 и была направлена на блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале госуслуг в том числе для доступа к сервисам дистанционного электронного голосования. Мощность атаки превысила 73 гигабита, при этом также более 50% запросов осуществлялось с IP-адресов США, 25% - с IP адресов из Германии и около 5% - из Украины.

"Данные атаки были спланированные и организованны, что, свидетельствуют о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования. При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узко-направленными DDOS-атаками, деградации и перерывов в обеспечении функционировании сервисов не было, данные пользователей портала защищены", - подчеркнули в Минцифры.