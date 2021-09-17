Чипы для автопрома начали продавать на "черном рынке"

В Китае из-за глобального дефицита полупроводниковых микросхем сформировался подпольный сбыт этих элементов на "черном рынке". Наиболее пострадавшей отраслью от нехватки чипов является автопром.

Представители двух китайских автомобильных компаний в интервью ресурсу yicai.com пожаловались, что для поддержания ритмичного производства им пришлось купить чипы на "черном рынке" по цене в 300 раз выше отпускной у официального поставщика.

Микросхемы для ESP производства Bosch в теневом секторе сейчас "котируются" по цене 4000 юаней за единицу (619 долларов), хотя официальная отпускная цена завода-изготовителя - 13 юаней за единицу (2 доллара), но производители не справляется со спросом, компонентов на всех заказчиков просто не хватает.

Издание yicai.com со ссылкой на одного из собеседников утверждает, что подпольная продажа осуществляется только за наличные и без оформления каких-либо документов, но некоторые автокомпании в КНР соглашаются даже на такие условия. В китайском отделении Bosch не комментируют ситуацию, но говорят, что прилагают все усилия для решения производственных проблем.

Фирмы, купившие детали на "черном рынке", отправили их в компанию Bosch, где их без проблем использовали для систем ESP, поскольку элементы оказались производства малазийской STMicroelectronics, которая и так является поставщиком чипов для Bosch. Предположительно, крупные партии микросхем были просто украдены у малазийской компании - и затем попали в теневой сектор в Китае.

Напомним, глобальный дефицит полупроводниковых микросхем разразился в начале 2021 года и длится до сих пор.