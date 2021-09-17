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17.09.2021 11:19
Рубрика: Власть

Дипломат РФ встретится в ближайшее время с россиянином, задержанным в Чехии

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представитель посольства России в Чехии встретится в пражской тюрьме с россиянином Александром Франчетти, который был задержан в прошлое воскресенье в столичном аэропорту по запросу украинской стороны. Об этом в пятницу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Николай Брякин.

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"Российский консул в самое ближайшее время посетит Александра Франчетти. Россиянин содержится во временном заключении в пражской тюрьме Панкрац", - заявил дипломат.

Агентство также сообщает со ссылкой на свой источник, что семья задержанного гражданина РФ уже нашла ему нового адвоката.

По данным ТАСС, Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги. Причиной этого стал орден на арест, выданный Украиной. Россиянин подозревается в активном участии в событиях 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

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