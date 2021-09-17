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17.09.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: россияне готовы переплачивать за машины вопреки здравому смыслу

Текст: Юрий Зубко

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для проекта Автопарк оценил перспективы нового поколения Hyundai Creta на рынке, а также отметил, что сейчас россияне готовы переплачивать за машины вопреки здравому смыслу.

Фото: iStock
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"Новая Creta попадает в нишу компактных городских кроссоверов - это автоматически делает автомобиль востребованным. И даже в том случае, если машина не обладает выдающимися ездовыми и потребительскими характеристиками.

Правда, с Creta ситуация все-таки другая. Поскольку, на мой взгляд, машина построена с использованием правильной концепции. Современный и яркий дизайн сочетается с отлично управляемой платформой. А, кроме того, автомобиль разумно и для своего класса даже роскошно насыщен продвинутыми информационно-развлекательными технологиями и телематическими решениями.

В общем, присутствуют все атрибуты автопрома из более высокой ценовой категории. Да и вообще автомобиль попадает сегмент с наибольшим количеством потенциальных покупателей. Все-таки стартовая цена от 1 199 000 рублей конкурентна в сравнении с большим количеством моделей, предлагающих намного меньший функционал и качество. Так что с учетом текущего состояния рынка машина будет пользоваться хорошим спросом.

Тем более не стоит забывать, что в условиях кризиса покупателей перестаёт беспокоить вопрос цены. За машины готовы переплачивать иногда даже вопреки здравому смыслу", - отметил эксперт.

Напомним, сейчас дилеры в России навязывают клиентам дополнительные опции на сотни тысяч рублей, без которых автомобиль не купить. А все из-за дефицита микросхем - компании не успевают собирать новые машины, заводы вынуждены постоянно останавливать производство.