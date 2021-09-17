Эпидемиолог Роспотребнадзора: Рано говорить о новой волне коронавируса

В России наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, но говорить о новой волне коронавируса рано, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он пояснил, что с началом осени некоторый подъем заболеваемости неизбежен - этому способствует погода, резкий рост количества социальных контактов, осенняя перестройка иммунитета. Однако говорить о новой волне коронавируса преждевременно.

"Пока ситуация достаточно стабильная, а незначительные суточные колебания заболеваемости, в пределах 2-3%, для фазы стабилизации допустимы", - сказал Горелов "Интерфаксу".

Эпидемиолог добавил, что сейчас в России доминирует штамм "дельта", который вытеснил все остальные, а самая эффективная мера профилактики - вакцинация. Он посоветовал привиться не только от коронавируса, но и то гриппа.

"Резкий подъем заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре, так что время на вакцинацию есть. И, конечно, по-прежнему важно носить маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию", - рекомендовал Горелов.

За минувшие сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах. Скончался 791 заболевший. По последним данным Минздрава, более 46 миллионов россиян поставили хотя бы первую прививку от коронавируса.