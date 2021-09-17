"Индийский Гелик" сменил поколение и остался верен бездорожью

Force Motors представила второе поколение своей единственной пассажирской модели - внедорожника Gurkha, который в плане дизайна внешности по-прежнему остался похожим на Mercedes G-Class, но над собой качественно вырос.

Если поставить внедорожники первого и второго поколений боком, то 9 из 10 не отгадают, где какой. Но отличия есть. Кузов полностью новый, и дизайнеры, конечно, постарались: чего только стоят новые выштамповки, которые на первом Force Gurkha были похожи на рёбра жестяной бочки.

Нельзя не обратить внимание и на новые фары, которые сохранили круглую форму, но уже в базе имеют светодиоды и украшены поперечиной.

Внедорожник стал длиннее на 124 мм - до 4116 мм, ширина увеличилась на 20 мм - до 1812 мм. Размер колёсной базы остался прежним - 2400 мм. Заявлено, что увеличена жёсткость, снижены шумы и вибрации.

Force Gurkha обзавёлся новой приборной панелью, у которой во втором поколении даже появился небольшой дисплей борткомпьютера.

Фото: Пресс-служба Force Motors.

Центральная консоль переработана полностью, и в неё интегрирована мультимедиа с сенсорным дисплеем! Управление климатом по-прежнему осуществляется при помощи "крутилок", но зато теперь задние пассажиры не будут чувствовать себя, как арестанты в "бобике": у внедорожника первого поколения для них предназначалась лавка со спинкой, а теперь - два отдельных кресла, правда, без трёхточечных ремней безопасности.

Нужны ли они, когда под капотом установлен архаичный турбодизель 2.6 литра мощностью 91 л.с.? Единственная пара - 5-ступенчатая "механика".

Система полного привода организована по типу "парт-тайм" - с жестко подключаемой передней осью, есть понижающая передача и блокировки межколёсных дифференциалов с механическим включением. Клиренс - 205 мм, глубина преодолеваемого брода - 700 мм.

Приём заказов откроют в конце сентября, продажи начнутся 15 октября. Цены пока не объявлены, прошлая генерация Gurkha стоит 891 000 рупий (примерно столько же в рублях).

Пятидверный вариант внедорожника Force Motors представит позднее.

Фото: Пресс-служба Force Motors.